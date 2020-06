Google è noto per aver costantemente modificato e perfezionato i propri servizi e prodotti, e il Play Store è uno di questi. L’ultima modifica del Play Store sembra soffermarsi sull’animazione di transizione del pulsante “installa”.

Grazie al programmatore Jane Manchun Wong, sembra che Google stia testando alcune animazioni di transizione migliorate per il pulsante “Installa” sul Play Store. Al momento, quando si preme il pulsante di installazione, non è presente alcuna animazione. I pulsanti “disinstalla” e “apri” appariranno nella posizione in cui il tasto”installa”era precedentemente inserita appena l’app viene installata.

Google Play, a breve potremo vedere piccoli cambiamenti

Wong ha portato alla luce un’animazione nuova di zecca che vede un ridimensionamento molto più pulito e un cambio di colore del pulsante “installa” che sembra molto più raffinato e coerente. L’animazione mostra un pulsante verde sfumato “apri” e, quando si preme “disinstalla”, il pulsante originale “Installa” torna in posizione nella forma allungata originale.

Una nuova transizione del pulsante di installazione potrebbe non migliorare notevolmente l’esperienza del Play Store. Tuttavia, i dettagli sono sicuramente un’area in cui Google ha concentrato gli sforzi negli ultimi anni. Potresti essere contento o meno da questi piccoli cambiamenti, ma tutti si sommano per ottenere un Android più fluido su tutta la linea.

Come con la maggior parte delle funzionalità scoperte in questo modo, non abbiamo idea di quando potrebbero verificarsi modifiche alla build ed ai servizi rivolti all’utente nel Play Store. Se la piattaforma decidesse di apportare modifiche, probabilmente lo annuncerà ufficialmente nel suo blog con un post.