eBay: è ufficiale, arriva la modalità scura per Android

Gli smartphone si stanno lentamente aggiornando ad Android 10, che è la prima versione del sistema operativo ad aver introdotto un tema scuro a livello di sistema. Ecco perché gli sviluppatori stanno lentamente aggiungendo la modalità per le loro applicazioni. Ora sembra che anche una piattaforma di vendita popolare introdurrà questa modalità con una nuova variazione di colore: eBay. Il gigante dell’e-commerce ha annunciato che sta lanciando una modalità scura per la sua app Android (e iOS).

Per abilitarla, vai su Impostazioni -> Tema e scegli un’opzione. Per verificare se la modalità scura è disponibile per te, prova a toccare il menu hamburger nell’angolo in alto a sinistra, quindi vai su Impostazioni e vedi se hai una nuova voce Tema in Generale. Lì puoi attivare l’opzione che preferisci: sempre chiaro, sempre scuro, solo scuro in modalità Risparmio batteria, oppure segui l’impostazione predefinita del sistema.

eBay è pronta per il rilascio della nuova opzione

In modalità scura, l’app utilizza un tono grigio estremamente attenuato per gli sfondi – valore HEX # 171717, per essere precisi. Questo non funziona per il logo, i banner pubblicitari sulla home page e le immagini dei prodotti. Oltre alla modalità scura, potresti anche notare che ci sono stati alcuni miglioramenti generali all’iconografia e ai caratteri.

L’aggiornamento si sta attualmente diffondendo come aggiornamento sul lato server “negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e in Australia, e si espanderà in tutte le altre regioni a luglio”, secondo eBay. Puoi provare a scaricare l’ultima versione dell’app per vedere se puoi già modificare il tema.