Migliaia di utenti si sono riversati online su un sito speciale che sta concedendo un bundle di 742 GIOCHI al prezzo di soli 5 dollari. Non si tratta, come si potrebbe pensare, di una fake news ma piuttosto di un’iniziativa voluta da Itch.io reduce dalla pubblicazione di un’offerta imperdibile che non si limita ai soli USA.

Dopo le dilaganti proteste anti-razziste ancora in corso nel Nuovo Continente il mondo sta manifestando a favore dell’uguaglianza dei popoli. Diverse società si sono ben predisposte alle campagne di sensibilizzazione e c’è chi, nel suo piccolo, conta di fare la sua parte con opere di beneficenza. Questo è il caso del portale indipendente che lancia la sua straordinaria promozione cui tutti possono accedere. Ecco cosa si può avere con pochi spiccioli.

GIOCHI GRATIS: scarica questi titoli a meno di 5 euro

Il sontuoso pacchetto gaming disponibile per tutti non è da lasciare andare. Intitolato come “Bundle for Racial Justice and Equality” si raggiunge direttamente da questo link. Gli interessati scoprono qualcosa come quasi 750 giochi ad un prezzo ridicolo.

Non saremo certamente di fronte a soluzioni come Metro Exodus, RESIDENT EVIL 8 o l’ultimo capitolo di Call of Dyty ma a questa cifra e per questa lodevole iniziativa vale la pena spenderci sopra il costo di qualche caffè. Se non altro per avere tra le mani titoli come Oxenfree, Nights in the Woods, OneShot, Minit e molti altri ancora. Sarebbe un peccato farseli scappare. Approfittatene ora e nel vostro piccolo contribuite anche voi ad un’opera di beneficenza che non sta passando inosservata.