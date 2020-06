Accedendo alla sezione “Offerte Per Te” presente sul sito ufficiale del nuovo operatore WindTre http://www.windtre.it è possibile scoprire alcune tariffe rivolte ai clienti che desiderano effettuare il trasferimento del numero da un altro gestore. La migliore tra le opzioni proposte è l’offerta WindTre Go 50 Fire Plus ed è rivolta esclusivamente ai clienti che procedono con la portabilità del numero da Iliad, Fastweb e PosteMobile.

WindTre Go 50 Fire Plus: straordinaria offerta con minuti, SMS e 50 GB per i clienti Iliad e MVNO!

L’offerta WindTre Go 50 Fire Plus è disponibile a soli 6,99 euro al mese per tutti i clienti Iliad, Fastweb e PosteMobile, i quali possono usufruire ogni mese di: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 50 GB di traffico dati.

Il rapporto tra i contenuti proposti e il costo di rinnovo richiesto dal gestore dimostra la palese convenienza dell’offerta, la quale, inoltre, non prevede costi di attivazione.

I nuovi clienti, quindi, possono ottenerla sostenendo una spesa iniziale di soli 16,99 euro che riguarda la nuova SIM e il primo rinnovo della promozione. La scheda è direttamente spedita dal gestore, che non richiede alcun costo di spedizione; anzi, sin dalla sua attivazione, offre ai clienti la possibilità di utilizzare vari servizi extra, come:

il servizio di segreteria telefonica

l’SMS di ricevuta di ritorno

il servizio Ti ho Cercato

E’ possibile, inoltre, scaricare gratuitamente l’app ufficiale WindTre che consente di ricaricare la SIM in qualsiasi momento; monitorare lo stato della promozione e personalizzarla attraverso le offerte periodicamente proposte dal gestore.