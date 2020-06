WhatsApp: molti utenti hanno deciso di chiudere l'account per sempre

Anche quando si tratta delle soluzioni più conclamate ed acclamati dal pubblico, si può incorrere in qualche piccola problematica. Quando si parla di un’applicazione come WhatsApp è proprio questa la fattispecie che si può presentare di fronte agli utenti. Nonostante le tante funzioni e soprattutto la grande utilità di questa piattaforma di messaggistica, persistono i soliti problemi.

Da precisare che questi non sono da attribuire a qualche mancanza da parte del colosso, il quale sta cercando in tutti i modi di porvi un limite. Se vi chiedete di quale vicissitudine stiamo parlando, si tratta ovviamente delle truffe e degli inganni. Queste continuano ad imperversare su WhatsApp, colpendo ovviamente coloro che risultano neofiti nel settore. In molti però, soprattutto tra i più avvezzi a questa tipologia di inganni, hanno scelto di scappare via per non tornare più.

WhatsApp, tante persone adesso hanno scelto un’altra strada e chiudono il proprio account

Le ultime statistiche in merito ai dati di WhatsApp hanno messo in mostra un numero incredibile di defezioni. Sono infatti tanti gli utenti che sono scappati via per non tornare mai più a far parte della nota applicazione colorata di verde. La motivazione sta proprio nelle truffe, le quali starebbero continuando a mietere vittime.

In tanti sono passati alla concorrenza scegliendo Telegram, a detta di molti priva di truffe ma soprattutto con molte più funzioni disponibili. Ovviamente si è trattato di un numero molto basso di persone, le quali di sicuro non andranno a scompensare i numeri incredibili di WhatsApp. Seguiremo la vicenda nei prossimi giorni per capire come potrebbe andare a finire.