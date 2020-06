Il volantino Trony ha recentemente lanciato la sfida alle rivali, come Unieuro e MediaWorld, proponendo infatti tante offerte davvero molto interessanti, che aiuteranno gli utenti a spendere pochissimo su ogni acquisto effettuato.

La limitazione più grande della campagna, come accade quando parliamo di soluzioni di Euronics e di Trony, consiste proprio nell’impossibilità di godere degli stessi sconti indistintamente dalla provenienza; in altre parole, l’utente si ritrova a non poter raggiungere le offerte, perché ristrette entro una determinata area del territorio (inoltre non sono fruibili online sul sito ufficiale).

Volantino Trony: le offerte fanno sognare gli utenti

I prezzi più invitanti del volantino Trony si riescono a scoprire partendo dalla fascia bassa del mercato della telefonia mobile, in questo caso infatti gli utenti si ritrovano ad avvicinarsi a modelli recentemente pubblicati sul mercato, e grazie ai quali fruire di buone prestazioni complessive. Da non trascurare quindi la presenza di Xiaomi Redmi Note 9 in vendita a 229 euro, passando per Huawei P40 Lite a 269 euro o Oppo A5 2020 a 149 euro.

Non mancano anche sconti applicati a prodotti qualitativamente elevati, basti pensare a Galaxy Note 10 a poco meno di 600 euro, oppure un Galaxy S10 Lite all’incirca alla stessa cifra, per capire a tutti gli effetti che non necessariamente bisognerà spendere 829 euro per un Galaxy S20 per poter godere di prestazioni elevate.

