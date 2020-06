Vodafone sorprende tutti con una delle offerte più interessanti degli ultimi mesi, la Special 50 Digital Edition continua ad essere pienamente attivabile ed alla portata del singolo consumatore che vorrà effettivamente abbandonare il proprio operatore per avvicinarsi al mondo dell’azienda in red.

Avete capito bene, la passa a Vodafone nasce esclusivamente in versione operator attack, di conseguenza non sarà fruibile da chiunque sul territorio nazionale, bensì attivabile dai soli possessori di una SIM di Iliad o di un qualsiasi operatore virtuale (esclusi LycaMobile, Kena Mobile e ho.Mobile). Superata l’unica grande limitazione, la strada poi appare essere completamente in discesa, di conseguenza il cliente pagherà soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile su cui portare obbligatoriamente il proprio numero, arrivando poi a versare su base mensile circa 7 euro (sempre tramite il credito residuo).

Vodafone: l’offerta non ha davvero limiti

Il suo nome è Special 50 Digital Edition, raggiungibile in via esclusiva presso i punti vendita sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale, presenta un bundle a dir poco invidiabile. Al suo interno l’azienda ha posizionato per l’esattezza illimitati minuti da poter utilizzare per telefonare a chiunque, SMS senza limiti da riuscire ad inviare ad ogni numero in Italia, concludendo con la ciliegina sulla torta, ben 50 giga di traffico dati al mese.

La navigazione è ovviamente possibile sotto rete telefonica proprietaria 4.5G di Vodafone, con velocità massima raggiungibile pari a 600Mbps in download (con smartphone abilitato, controllate il modello di cui siete in possesso). La promozione è attivabile fino a nuova prossima comunicazione.