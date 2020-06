Sta per iniziare una lunga stagione estiva nel campo della telefonia. Anche quest’anno i provider non lesineranno le promozioni per i nuovi clienti. Molto interessante, ad esempio, sarà la battaglia che vede contrapposta Vodafone ed Iliad dall’altro. Le due compagnie, continueranno a battersi a suon di promozioni low cost.

Vodafone lancia la sfida ad Iliad: ecco le migliori due offerte con 50 Giga

Iliad oramai rappresenta una certezza nel campo della telefonia italiana. Il provider, dopo mesi di successi, continua ad ottenere grandi risultati dalla sua offerta low cost chiamata Giga 50. Il provider mette a disposizione di tutti gli abbonati minuti senza limiti per le chiamate verso i numeri fissi e mobili più SMS più 50 Giga la connessione internet al costo mensile e fisso di 7,99 euro.

La risposta di Vodafone a questa tariffa vantaggiosa si chiama Special 50 Giga. Attraverso tale ricaricabile i clienti potranno utilizzare minuti illimitati per le telefonate verso tutti i numeri nazionali a cui si aggiungono sempre 50 Giga per la navigazione di rete con copertura 4G. Il prezzo da pagare, sempre su base mensile, è di 7,99 euro.

Con l’opzione di Vodafone e con quella di Iliad è prevista solo una spesa aggiuntiva con 10 euro per l’attivazione della SIM.

Con le due ricaricabili, sono presenti anche importanti servizi aggiuntivi. Per quanto concerne la promozione di Iliad, ci sono a disposizione minuti illimitati per le telefonate all’estero. Per quanto concerne la Special 50 Giga invece è previsto l’hotspot personale a costo zero ed anche la connessione sotto rete 4,5G inclusa nel prezzo.