Vodafone Italia si attiva per una nuova campagna promozionale che offre premi ai clienti secondo uno schema contrattuale che vede la collaborazione indiretta con Aklamio. L’online referall del gestore offre la possibilità di accedere a ricompense da 90 euro disponibili ora per tutti coloro che accetteranno di aderire alla nuova opzione “Porta un amico“. Per partecipare non è necessario essere già un cliente del gestore. Scopriamo subito come funziona.

Vodafone: ecco le nuove ricompense per chi porta un amico

Chiunque si iscrive alla piattaforma Aklamio può condividere un link dal quale un amico potrà attivare una promo di rete fissa. Nel momento in cui ha seguito l’attivazione l’invitato riceve fino a 90 euro di bonus in regalo sul proprio conto. Soldi che potranno essere trasferiti sul conto corrente. Chi attiva, invece, riceve anche 30 euro gratis se si condivide o fino alla somma limite se l’ambasciatore decide di regalare la sua ricompensa.

L’iniziativa è pubblicizzata nel sito ufficiale Vodafone con un banner che si completa con i dettagli della nuova offerta abilitata che segue.

Internet Unlimited

Chiamate : illimitate verso tutti

: illimitate verso tutti Internet : ADSL o Fibra FTTc/FTTh 1 Gbps

: ADSL o Fibra FTTc/FTTh 1 Gbps Mobile : SIM dati Vodafone con 30 Giga al mese

: SIM dati Vodafone con Extra : modem router con servizio “Ready” e “TV Base“

: modem router con servizio “Ready” e “TV Base“ Attivazione : 0 euro

: 0 euro Prezzo: 27, 90 euro al mese

In alternativa si può attivare l’offerta con PARTITA IVA tramite OneNet P.IVA. In tal caso si ottiene il bonus massimo di 90 euro rispetto ai 75 euro previsti con condivisione (50 euro + 25 euro) o regalo (somma intera).

Con la promo mobile Infinito Business Gold Edition si ottengono fino a 60 euro che diventano 40 + 20 euro se si sceglie la funzione “Condividi”.

In ogni caso, le somme saranno accreditate soltanto nel momento in cui l’amico avrà attivato l’offerta. Fintanto che ciò non avviene si riporterà la dicitura “in sospeso” per segnalare che il pagamento è ancora da registrare. Alla presenza del tag “confermato” sarà possibile visualizzare il bonus e trasferirlo sul proprio conto corrente o Paypal.