Durante la prossima estate arriveranno rimodulazioni di prezzo per alcuni clienti di TIM. Dopo un periodo di relativa tranquillità per gli utenti durante la stagione invernale, il provider italiano torna a modificare i listini di sue offerte per la telefonia mobile.

TIM, cambiano i prezzi di queste due promozioni a partire da fine mese

A partire dalla fine di questo mese di Giugno, il gruppo commerciale di TIM andrà ad aumentare i costi relative a queste due promozioni: Ten Go e SuperGiga 20. La modifica porterà ad un’unione delle due offerte, con cambiamenti conseguenti sia per quanto concerne le soglie di consumo sia per quanto concerne i prezzi.

Con i cambiamenti unilaterali, i clienti delle due iniziative potranno ora beneficiare di soglie senza limit per effettuare telefonate, inviare SMS e navigare in internet. Il nuovo prezzo mensile sarà di 23,99 euro, con un aumento netto di 1,50 euro rispetto ai listini precedenti.

Come specificato dal gestore, attraverso degli opportuni SMS informativi inviati al pubblico, la modifica sarà operativa a partire dal 25 Giugno. Sino al prossimo 24 Giugno, gli utenti che decideranno di non proseguire con la rimodulazione unilaterale potranno effettuare la disdetta dell’utenza. Solo entro tale data, sarà possibile chiedere a TIM una disdetta netta e senza il pagamento delle classiche penali.

Come abbiamo precedentemente ricordato, non è questo l’unico grande cambiamento di TIM per questa stagione estiva. Il gestore, infatti, ha previsto un nuovo costo fisso per tutti gli abbonati che hanno una SIM attiva senza però un una ricaricabile associata. Per costoro ci sarà un extra di 1,99 euro da pagare ogni mese.