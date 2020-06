Cosa ve ne fate del vecchio dispositivo una volta che avete acquistato il nuovo modello? Innanzitutto non buttatelo, questo può essere lo scrigno segreto di molteplici trucchi curiosi per riutilizzarlo al meglio. Vediamo insieme i modi più fantasiosi per riciclare uno smartphone “demodé”.

Smartphone: come riutilizzare il dispositivo?

Tra le migliori tecniche di riciclo troviamo l’indiscusso telecomando universale. Vi sarà sicuramente capitato di disperderlo per la casa e non ritrovarlo per un po’. Per prevenire questo piccolo dilemma vi servirà innanzitutto un dispositivo dotato di sistema Android, con l’ausilio dell’IR blaster ovvero la connessione per collegarsi al televisore. Peraltro per chi non lo avesse, bisognerà acquistare delle componenti hardware mancanti per far svolgere questo compito allo smartphone.

Telecamera di sicurezza

Un vecchio dispositivo può anche essere trasformato in una telecamera di sicurezza. Questo grazie alla famosa applicazione Perch, la quale è ancora in fase beta ma del tutto gratuita. Essa permette l’uso di alcune funzioni, come allarme di movimento e utilizzo unisono o separato della fotocamera frontale o posteriore. Inoltre si può anche effettuare un collegamento alle luci in modo da farle accendere al passaggio di qualsiasi individuo. Se invece possediamo un vecchio iPhone l’app da utilizzare è Manythings, pur sempre gratis (esclusa la registrazione di file in cloud e l’uso di più telecamere allo stesso tempo).

Baby Monitor

Un vecchio telefono può diventare un baby monitor, per controllare a distanza i giochi o il sonno del vostro bimbo. Per farlo esistono diverse applicazioni, sia gratuite che a pagamento. La maggior parte di queste invia delle notifiche con l’audio per ogni rumore come pianto o lamento che arriva dalla stanza del piccolo. Altre consentono addirittura l’uso della videocamera a comando.

Router Wi-Fi

Un vecchio dispositivo Android può anche fungere da router Wi-Fi. In tal caso servirà anche una SIM con connessione a Internet e un caricabatterie funzionante. Per utilizzare la connessione basterà il Tethering o Hotspot.