Sky, sino a fine Giugno c’è una doppia sorpresa per i clienti

Sino alla fine di questo mese di Giugno Sky ha una doppia sorpresa per tutti i suoi clienti. Ecco la promozione da non perdere

Sky durante le settimane del lockdown dettate dall’emergenza COVID ha modificato i suoi palinsesti per offrire agli utenti un’alternativa per la mancanza di esclusive come la Serie A, la Champions League, l’NBA o la Premier League inglese. La notizia delle ultime giornate è che quasi tutti le competizioni sportive ritorneranno per l’estate.

Sky ed il mondo del Cinema: disponibili queste offerte sino a fine mese

Nonostante la ripresa imminente delle esclusive in campo sportivo e calcistico, anche per Giugno, Sky conferma una delle principali iniziative di solidarietà digitale legate al mondo del Cinema.

Sino alla fine del mese, infatti, gli utenti avranno a disposizione due canali liberi per tutti sulle posizioni 310 e 311 del telecomando. I già famosi e popolari canali SkyCinema #iorestoacasa 1 e SkyCinema #iorestoacasa 2 diventano ora SkyPerte e Skyperte 2.

La sostanza per gli utenti però non cambierà. Attraverso questi due nuovi canali, gli abbonati potranno vedere una grande quantità di film, tra commedia ed action movie che spaziano dalle grandi produzioni nazionali ai grandi colossal di Hollywood. Salvo ulteriori proroghe delle prossime settimane, la scadenza dei due canali è fissata al 30 Giugno.

Non è questa però l’unica iniziativa messa in campo da Sky. Oltre a privilegiare i clienti con pacchetto Sport e Calcio, la pay tv vuole offrire una soluzione valida anche agli abbonati del pacchetto Cinema. In questo caso, i clienti potranno acquistare film a prezzo scontato direttamente dalla piattaforma Sky Primafila. Come quella precedente, anche questa iniziativa di Sky è confermata per tutto il mese di Giugno.