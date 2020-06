Finalmente è tutto pronto in casa Sky per il lancio della nuova proposta per la rete fissa. Dovrebbe essere il 16 giugno la data giusta per la presentazione ufficiale di questo nuovo ambizioso progetto. La compagnia avrebbe sfruttato questo periodo di lockdown, causato dalla pandemia di Covid-19, per completare il percorso burocratico e incominciare a testare la linea.

Il neo operatore si appoggerà infatti alla rete di Open Fiber, azienda in orbita Enel, che sta ultimando la creazione di una rete in fibra ottica super veloce. Le conferme arrivano direttamente dal sito Sky; dove è comparsa una pagina in cui è possibile leggere un messaggio che avvisa gli abbonati dell’imminente arrivo di una nuova offerta internet per la casa. Proprio in questa pagina dovrebbero essere publicate le prime offerte una volta presentato il progetto.

Sky: le nuove offerte del gestore

Proprio sulle offerte si concentra la curiosità generale. Sky ha fino ad ora comunicato che i piani tariffari saranno in linea con le offerte presenti sul mercato e saranno prevalentemente promozioni low cost. Non sono però ancora stati svelati i dettagli delle offerte, ne tantomeno i nomi.

Una cosa che appare abbastanza scontata è che molte promozioni saranno pacchetti all inclusive. I piani tariffari per la linea fissa saranno quasi certamente collegati ad abbonamenti alla TV satellitare. In fondo sono in costante aumento le promozioni di questo tipo; offerte che mirano ad allettare il lettore attraverso i cosiddetti contenuti premium, nello specifico appunto abbonamenti a TV satellitari ma anche a piattaforme streaming.