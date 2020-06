Le pubblicità potrebbe sbarcare sugli smartphone Samsung. In generale non sarebbe una novità, le abbiamo già viste su questo tipo di dispositivi, anche quando non si tratta di malware. Sarebbe però la prima volta per i dispositivi Galaxy, ma come pensa di implementare il colosso sudcoreano? Semplice, tramite una futura versione dell’interfaccia personalizzata.

One UI 2.5 potrebbe ospitare annunci i quali si vedranno sulle app predefinite di Samsung e dirittura nella schermata di blocco. Al momento non ci sono notizie certe, ma solo speculazioni. Sembrerebbe che i dispositivi di punta non avranno tale funzione, ma i Galaxy A e i Galaxy M si.

Sono trapelati degli esempio che sono così assurdi che risulta difficile considerarli veri. Nelle immagini è presente un annuncio nella schermata di blocco e per passare oltre ad usare lo smartphone bisogna vederlo tutto, 15 secondi. Un tempo esagerato e viene difficile pensare di trovarlo in via definitiva.

Samsung, One UI 2.5 e pubblicità

Gli screenshot di questa implementazione sono in coreano. Ora, bisogna capire se lo sono semplicemente perché la casa madre è sud coreana o perché per adesso è un’implementazione pensata per il solo mercato interno del colosso. In ogni caso, già l’anno scorso si era pensato a qualcosa di simile.

I rappresentati coreani della società avevano ipotizzato l’arrivo di annunci in forma stabile sui loro dispositivi per creare, a detta loro, nuove funzioni e operazioni di servizio stabili. Un nuovo modo per aumentare le entrate di Samsung e rendere più forte la posizione, aumento persino la capacità di investimento in nuove tecnologie.