Sono passati quasi due anni da quando Samsung ha lanciato il suo smartwatch di punta, il Galaxy Watch. Da allora, la società ha rilasciato una manciata di fitness tracker, tra cui il Watch Active 2 , ma non ha lanciato sul mercato un successore del Watch del 2018.

Alcune voci hanno ipotizzato che Samsung rilascerà il successore del Watch quest’anno. Le certificazioni dei nuovi modelli di varie autorità, inclusa la FCC , sono state finora le prove più concrete, ma ora abbiamo un’ulteriore conferma.

Samsung Galaxy Watch, le pagine di supporto non dicono molto

Le pagine di supporto per quattro nuovi prodotti, con codici prodotto corrispondenti a quelli dei nuovi modelli Galaxy Watch, sono ora disponibili su Samsung.com. Naturalmente, le pagine non contengono informazioni sui dispositivi e solo i nomi dei modelli utilizzati internamente vengono inseriti come segnaposto. Dunque dovremo aspettare per avere qualche informazione ufficiale.

Tuttavia, dalle perdite precedenti, sappiamo che il nuovo smartwatch arriverà in due dimensioni di display: 41 mm e 45 mm. Si prevede inoltre che ogni dimensione sia disponibile in due diversi corpi: acciaio inossidabile e titanio, il che spiegherebbe le quattro pagine di supporto. I nuovi modelli potrebbero effettivamente essere chiamati Galaxy Watch 3, poiché tale nome era incluso in un documento di certificazione.

Qualunque sia il nome, si dice che il nuovo Galaxy Watch mantenga la sua ghiera girevole, ma l’hardware all’interno dovrebbe essere di molto migliore, come ci si potrebbe aspettare. Con più spazio di archiviazione, un chip più veloce e nuove funzionalità, l’aggiornamento sarà sicuramente apprezzato dagli utenti.