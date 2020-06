Oramai la maggior parte dei consumatori preferisce abbonarsi alle varie piattaforme di streaming online come Netflix, Prime Video, Infinity, Disney Plus e tante altre per guardare i contenuti multimediali. Il loro servizio permette di guardare numerose serie televisive, film, documentari o cartoni animati in qualità HD e senza scoccianti interruzioni dovute alle pubblicità.

Fortunatamente i loro servizi non richiedono un canone mensile troppo elevato e gli utenti hanno a disposizione innumerevoli vantaggi da sfruttare. Per coloro intenzionati ad attivare un abbonamento, ma non sanno quale piattaforma scegliere, ecco quali sono le serie televisive da guardare assolutamente e dove sono disponibili.

Netflix, Prime Video e Disney Plus: ecco le serie televisive più gettonate

Sulla piattaforma di streaming online Netflix ci sono numerose serie televisive molto amate. In particolare:

La Casa de Papel : parla di una banda di ragazzi con precedenti penali che hanno progettato una grandiosa rapina, quella della Zecca di Spagna;

Stranger Things : quattro ragazzi hanno a che fare con un mondo parallelo chiamato Sottosopra in cui vive un’inquietante creatura.

Tredici : Apprezzata soprattutto per l’approccio a temi delicati come il suicidio, violenza sessuale, omosessualità e tanti altri. La storia si incentra sui i tredici motivi che hanno spinto un adolescente a suicidarsi.

You : un semplice bibliotecario che si innamora di un’aspirante scrittrice, ma questo amore successivamente si trasforma in ossessione.

Lucifer : Lucifero e il suo braccio destro decidono di abbandonare gli inferi e aprire un streep club a Las Vegas.

Le terrificanti avventure di Sabrina : Una ragazza che apparentemente conduce una vita normale da adolescente, ma in realtà nasconde una vita da strega.

Su Prime Video, invece, le serie televisive apprezzate sono le seguenti:

Desperate Houswives : racconta le vicende misteriose in cui sono coinvolte quattro casalinghe molto amiche.

Hunters : racconta la storia di un gruppo di cacciatori ebrei alla ricerca di nazzisti da cui, in passato, hanno subito forti torture.

The Originals : La storia dei vampiri originali, lo spin-off della serie televisiva The Vampire Diares;

Grey’s Anatomy : una delle serie televisive più amate perché racconta le vicende amorose di alcuni specializzandi e, in particolare, di Meredith Grey.

Shameless: una famiglia che affronta temi particolari come la droga, l’omosessualità, il razzismo e tanto.

Sulla piattaforma di streaming online Disney Plus sono molto apprezzate le seguenti fiction: