La serie OnePlus 8 sta ricevendo l’aggiornamento della patch di sicurezza di maggio 2020 in tutto il mondo con ottimizzazioni generali, ottimizzazioni della fotocamera e altro ancora. Questo è il secondo aggiornamento importante per OnePlus 8/8 Pro dopo l’aggiornamento della sicurezza di aprile del mese scorso, che ha anche apportato una serie simile di modifiche.

È interessante notare che il log delle modifiche per il nuovo aggiornamento include alcuni punti come ottimizzazioni e consumo di energia che erano presenti anche nel precedente aggiornamento. Le due principali aggiunte nella build attualmente in fase di sviluppo includono il codec H.265 HEVC per registrare video e la funzione di obiettivo auto ultra grandangolare quando si scatta a distanza ravvicinata.

OnePlus 8 e 8 Plus, l’aggiornamento di maggio 2020 introduce parecchie novità

Un’altra caratteristica interessante è l’aggiunta di Epic Games Store in Game Space per le unità indiane. Infatti, tutti i dispositivi OnePlus attualmente supportati lo hanno ricevuto nei loro recenti aggiornamenti. Forse è qualcosa che ha a che fare con la partnership con Epic che di recente ha portato la modalità 90fps in Fortnite Mobile esclusivamente sulla serie OnePlus 8.

Il registro delle modifiche ufficiali include diverse ottimizzazioni, tra cui quella per l’esperienza tattile, l’esperienza utente per screenshot estesi, consumo energetico del sistema, stabilità ricarica wireless e animazione di sblocco. Inoltre, sono stati aggiungi i codec H.265 HEVC per ridurre le dimensioni dell’archiviazione video e acquisire e scattare più foto senza compromettere la qualità.

Potete già controllare se l’update è disponibile andando in Impostazioni -> Sistema -> Aggiornamenti di sistema e scaricarlo.