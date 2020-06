Negli ultimi anni, ormai, sono diventate molteplici le serie TV originali Netflix che hanno riscosso in poco tempo un successo eccezionale. Tra queste non possiamo non citare Lucifer, Vis a Vis e The Witcher. A causa del prolungato Lockdown, infatti, i titoli appena citati hanno catturato l’attenzione di milioni di telespettatori, attualmente in attesa di ulteriori novità sulle prossime puntate. Scopriamo quindi di seguito cosa conosciamo in merito.

Lucifer, Vis a Vis e The Witcher: ecco i dettagli sulle nuove puntate Netflix

Iniziamo con Lucifer. Dopo il rilascio di una quarta stagione eccezionale, gli utenti della piattaforma Americana attendono con ansia la pubblicazione della quinta season. L’annuncio della data di rilascio, inizialmente previsto per il 6 Giugno, è stato nuovamente rinviato ma, ad oggi, non si hanno ulteriori notizie in merito. Sono milioni, quindi, gli utenti che attendono con ansia i 16 nuovi episodi della quinta stagione. Ciononostante, però, secondo Netflix la nuova season risulta essere più vicina del previsto.

Passiamo ora a The Witcher. Geralt di Rivia, Cirilla e Yennefer non torneranno molto presto sul piccolo schermo. I protagonisti della serie TV, infatti, ritorneranno ad occuparsi delle sorti del continente solamente nel prossimo anno, ossia nel 2021. Nonostante risulti essere una cattiva notizia per molti, purtroppo la stessa produzione annunciò che sarebbero stati necessari ulteriori mesi per la realizzazione del progetto.

Chiudiamo infine con Vis a Vis. Sono ancora incerte le notizie in merito al continuo della serie TV. Ad oggi, infatti, è in onda in Spagna lo Spin Off della serie, ovvero Vis a Vis: El Oasis. Non è ancora chiaro, purtroppo, se le avventure di Zulema e Macarena approderanno nuovamente sul catalogo Netflix.