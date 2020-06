La pandemia di Coronavirus ha fatto in modo che molti settori andassero in rosso. Tuttavia, ci ne sono alcuni che hanno trovato giovamento da questo periodo di lockdown, anche se alcuni settori importanti come quello degli smartphone e della vendita di automobili, ha avuto dei dati davvero poco incoraggianti. Il discorso cambia totalmente se si parla di servizi video: stando maggiormente in casa, abbiamo usufruito maggiormente di queste piattaforme, usandole a volte anche per intere giornate. Quindi, possiamo affermare con certezza che c’è stata una vera e propria esplosione: la prima tra queste e sicuramente Netflix, ma ne abbiamo una inaspettata che è Google Play Film, la quale sullo Store ha sfruttato la situazione superando per la prima volta i 5 miliardi di installazioni sui dispositivi Android. L’app è disponibile qui.

Google Play Film: l’esplosione totale del nuovo servizio di Google durante e dopo la pandemia

L’applicazione di Google ha raggiunto un risultato sicuramente importante, anche perché ora è nella cerchia delle app più scaricate al mondo: raggiunta WhatsApp e Facebook in questa speciale classifica che capeggiavano come prime.

C’è anche da dire una cosa importante però: rispetto a WhatsApp e Facebook, Google Play Film è già preinstallata su tutti i dispositivi Android, ma questo non significa che la piattaforma ha avuto una crescita esponenziale in questi mesi. Dunque, possiamo dire che il periodo di lockdown per applicazioni come Google Play Film, è stato davvero importante ai fini della loro crescita.