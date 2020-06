Google Maps è senza ombra di dubbio il sistema di navigazione più utilizzato in tutto il mondo perché non solo permette di raggiungere un determinato luogo, ma ci sono tantissime funzioni disponibili e innovative che altre applicazioni non offrono. Il colosso di Mountain View deve periodicamente aggiornare questo servizio visto la vastità di utenti che utilizzano periodicamente l’applicazione per eliminare eventuali problemi di bug, migliorare le prestazioni e introdurre delle nuove funzioni.

A tal proposito, recentemente gli sviluppatori del servizio hanno introdotto un nuovo aggiornamento per offrire delle novità molto interessanti agli utenti che utilizzano periodicamente l’app. Eccovi descritti tutte le novità a riguardo.

Google Maps si aggiorna ancora e gli utenti hanno a disposizione delle nuove funzioni: ecco quali

Gli sviluppatori hanno lavorato duramente per adattare il nuovo concentro di Material Design all’Interfaccia di Google Maps. Gli utenti hanno a disposizione un’interfaccia completamente differente, molto più snella per offrire le funzioni principali in pochissimi secondi. A primo impatto si può notare anche il cambiamento del colore della barra perché da blu è bianco ora.

Il team di sviluppo ha lavorato anche per introdurre un nuovo menu, definito a scomparsa verticale perché gli utenti hanno adesso la possibilità di chattare e condividere la propria posizione con i propri contatti. Gli utenti possono decidere di condividere la propria posizione anche con più contatti programmandone un tempo preciso di condivisione.

Questo nuovo aggiornamento non è ancora disponibile per tutti gli utenti perché è ancora in fase di sviluppo, ma molto presto sarà introdotto a tutti. Gli utenti interessati a scoprire e testare queste nuove funzioni possono scaricare la versione beta, ma quest’ultima potrebbe presentare dei problemi ancora da risolvere.