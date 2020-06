Tutti i clienti di rete fissa dell’operatore Fastweb possono ancora partecipare all’iniziativa denominata Porta un Amico, che permette di ricevere uno sconto ogni mese fino a 12 mesi per ogni amico che attiva Fastweb Casa, mentre quest’ultimo avrà 2 mesi gratis.

Attualmente l’iniziativa, secondo quanto comunicato dall’operatore, rimarrà attiva fino al prossimo 17 giugno 2020, salvo proroghe. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fastweb: con Porta un Amico otterrete 15 euro di buono sconto

Grazie a questa promozione, a cui si può accedere tramite l’area clienti MyFastweb, il cliente di rete fissa Fastweb che farà da “Sponsor” potrà generare un codice promo univoco, che si dovrà fornire all’amico interessato ad attivare l’offerta di rete fissa Fastweb. L’operatore ha sottolineato che sono esclusi gli abbonamenti Fastweb relativi ad offerte commerciali congiunte.

Per partecipare all’iniziativa l’amico deve abbonarsi seguendo le istruzioni che ha ricevuto tramite mail e utilizzando il codice promo univoco fornito dal già cliente Sponsor. Il nuovo cliente che attiva l’offerta di rete fissa Fastweb Casa utilizzando il codice promo dell’iniziativa Porta un Amico avrà diritto ai primi 2 mesi gratuiti, con uno sconto del valore dell’importo mensile dell’offerta Casa, pari a 29.95 euro (IVA inclusa) per i primi 2 mesi. Lo sconto non sarà convertibile in denaro.

Invece, per il cliente Fastweb che ha generato l’invito sarà riconosciuto uno sconto sulla propria bolletta di 5 euro al mese per ogni mese in cui l’amico resterà abbonato, fino ad un massimo di 12 mesi. Il cliente Sponsor può generare fino ad un massimo di 5 codici da comunicare ai propri amici, ma potrà beneficiare dello sconto solamente per i primi 3 amici presentati, accumulando quindi uno sconto massimo pari a 15 euro.