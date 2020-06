Facebook: sbarcano su Android il tema scuro e la sezione Covid-19

Il tanto atteso Tema Scuro sta per arrivare per l’applicazione ufficiale Facebook dedicata a tutti gli utenti con dispositivi Android, già disponibile su WhatsApp ed Instagram da parecchio tempo.

A svelare questa ed altre novità in arrivo sugli smartphone Android ci pensa 9to5Google, che analizzando l’ultimo apk dell’app, è riuscito a scovare interessanti novità in arrivo prossimamente per tutti gli utenti.

Facebook: il tema scuro è dietro l’angolo

Secondo le ultime indiscrezioni il colosso guidato da Mark Zuckerberg sarebbe al lavoro su di un sostanzioso aggiornamento che dovrebbe portare con sé, oltre alla tanto attesa Dark Mode, anche un sistema in grado di notificare gli utenti in merito alla situazione attuale legata all’emergenza sanitaria da COVID-19.

Ne parliamo ormai da molto tempo della possibilità che la versione mobile del social network si sarebbe prima o poi arricchita di queste novità, tra cui il tema scuro, visto che questo è arrivato su WhatsApp come anche su Instagram e Messenger. L’interfaccia di Facebook si scurirà a breve, si spera, perché il tutto sembra già essere a buon punto nello sviluppo. Se tutto andrà per il verso giusto è facile ritrovarsi a breve l’interfaccia nella nuova modalità che potrà essere attivata tramite un interruttore dedicato.

Gli utenti potranno quindi scegliere l’impostazione per cui l’applicazione si andrà ad adeguare automaticamente al tema scelto per il sistema e di conseguenza la programmazione dello stesso o ancora la possibilità di passare dal chiaro allo scuro in base all’alba o al tramonto. Secondo le indiscrezioni Facebook sarebbe al lavoro anche su una nuova sezione, che dovrebbe ospitare grafici e statistiche, e non solo, relativi alla diffusione della pandemia da Coronavirus nel mondo. Non ci resta che attendere per scoprire nuove informazioni.