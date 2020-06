La battaglia “ideale” tra elettrico e diesel continua imperterrita, gli utenti iniziano però finalmente a schierarsi e prendere una importante decisione sui nuovi mezzi da alloggiare all’interno dei propri garage. Una recente statistica ha effettivamente dimostrato che la maggior parte di noi preferisce ancora il diesel all’elettrico, ma per quali motivi?

Prima di proseguire è importante ricordare, nonché sottolineare, la piena consapevolezza di trovarsi dinnanzi ad una scelta molto importante, più che fondamentale proprio per impedire di aggravare una situazione già ai limiti del sopportabile. L’inquinamento ha raggiunto livelli inimmaginabili e dobbiamo assolutamente fare qualcosa, il futuro dell’automobile è sicuramente rappresentato da motorizzazioni a zero emissioni, come l’elettrico (sebbene comunque non risolvano tutti i problemi), ma ancora oggi comunque gli utenti decidono di acquistare al suo posto un diesel per questi motivi.

Diesel contro Elettrico: la sfida continua