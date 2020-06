Diesel o Elettrico? un confronto ed una domanda con cui molto spesso ci siamo confrontati, senza però effettivamente riuscire mai a fornire una risposta pienamente soddisfacente. In nostro aiuto accorre direttamente la community, riuscendo ad elencare una serie di punti che giustificano la propensione ancora verso la motorizzazione termica.

Indipendentemente dalla decisione presa, è bene comunque ricordare che il futuro dell’automobile è sicuramente rappresentato dall’elettrico, l’inquinamento ha raggiunto livelli talmente elevati da essere quasi considerato incontrollabile ed ingestibile. L’unica via da intraprendere per evitare il tracollo è proprio quella dell’impatto zero garantito dai motori a zero emissioni.

Ma per quale motivo ancora oggi gli utenti scelgono il diesel al suo posto?

Diesel o Elettrico: le motivazioni che spingono gli utenti