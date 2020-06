Anche per la giornata di oggi, Google ha messo a disposizione degli utenti numerose app e giochi a prezzi scontati sul suo Play Store. Le applicazioni sono in offerta per un periodo di tempo limitato e in alcuni casi gli sconti arrivano a superare anche l’80%. Si tratta, dunque, di una grande occasione per acquistare alcune applicazioni premium a prezzi quasi azzerati. Cogliamo l’occasione per ricordarvi che questa mattina noi di TecnoAndroid vi abbiamo segnalato alcune app e giochi che possono essere scaricati gratuitamente sullo smartphone per un periodo di tempo limitato, dopodiché torneranno a pagamento.

Ringraziamo i ragazzi di Android Police per aver segnalato le applicazioni che troverete nella lista a seguire, e consigliamo di dare un’occhiata al loro sito Web per scoprire la lista completa, comprese le applicazioni che possono essere scaricate gratuitamente. Intanto, ecco la lista delle app e dei giochi disponibili ad un prezzo scontato sul Play Store di Google.

App

Giochi