Il concetto di modem libero non sembra voler rientrare nei canoni di WindTre, operatore che ancora impone ai propri clienti delle condizioni ormai decadute con l’ordinamento europeo di aprile 2016. Nonostante le multe pervenute da parte dell’AGCOM, l’operatore nazionale che da alcuni mesi si è unificato in tutto e per tutto, continua a ricevere dalla propria clientela lamentele e denunce a causa dei costi addebitati, illecitamente, in bolletta ma senza provvedere realmente alla situazione ed agire in maniera concreta.

WindTre svena la sua clientela con rate eccessive su modem che dovrebbero essere liberi

La conferma di atto illecito da parte dell’Agenzia Garante non è stata sufficiente: neanche davanti alla legge, infatti, WindTre ha cessato di introdurre in bolletta le sue rate legate al modem e che rappresentano un vero e proprio salasso per i consumatori.

È così che, oggi, gli utenti con un contratto per la rete fissa si ritrovano a dover pagare in 48 rate da circa 5/6 euro un importo ammontante a più di duecento (duecentottanta, per l’esattezza) euro il modem Zyxel 8825, il quale valore di mercato non eccede i cento euro.

Purtroppo non sembrano esserci soluzioni valide: nonostante la sicurezza di imminenti risvolti legali, quando le multe perverranno in casa WindTre lo stesso avrà accomulato così tanti pagamenti illeciti da poter provvedere alle stesse in un battito di ciglia: si spera, d’altronde, che lo stesso operatore sarà altresì obbligato a rimborsare i soggetti, i quali fino ad ora sono stati obbligati di un pagamento non previsto dalla legge, ma bensì vietato.