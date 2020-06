Tutti gradiremmo avere il WiFi Gratis non solo in casa ma anche quando siamo in viaggio o a passeggio per le vie del centro. Cosa che si sta concretizzando in numerosi Comuni Italiani con il lancio della nuova piattaforma omaggio disponibile da Nord a Sud della penisola.

A fronte di numerosi incentivi e bandi di partecipazione il progetto iniziale si è esteso dalle zone dell’Aquila e dei capoluoghi con meno di 2000 abitanti ad un numero sempre maggiore di location. Chi vuole rimanere online sul web e sulle app può farlo a costo zero attingendo alla connettività Piazza WiFi Italia. Il progetto è già ben che esteso a varie zone della penisola e conta di massimizzare la sua azione a scapito di TIM, WindTre, Vodafone, Iliad ed MVNO che verosimilmente potrebbero diventare soltanto un’alternativa.

WiFi Italia arriva anche nel tuo Comune: ecco il progetto per la rete libera, illimitata e gratuita

Con una array di hotspot ben strutturato la nuova linea garantisce l’accesso ad Internet dai dispositivi mobili muniti di chip per comunicazione wireless. La banda massima garantita per download ed upload è di 30 Mbps e per il momento funziona per Android ed iOS attraverso una nuova app da scaricare gratis dai rispettivi market store.

L’utente che decide di provare la nuova rete scarica l’app, la installa e crea un nuovo account. Una volta fatto il login ed attivato il profilo WiFi del telefono si accede alla rete 2.4 GHz senza dover ripetere il processo di autenticazione di volta in volta. Non c’è limite alla quantità di Giga da usare con la rete e nessun vincolo di tempo.

Il sito ufficiale del progetto mostra i dettagli e le info essenziali sul processo di sviluppo e le finalità di utilizzo. Scopri subito se la tua area è coperta e naviga su Internet senza dipendere dalla rete del tuo operatore. Ottima soluzione in caso di down o nel momento in cui si desidera continuare a navigare in assenza di credito telefonico o offerte.