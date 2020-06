In queste settimane si sono rincorsi molti rumors sul futuro a breve e lungo termine di WhatsApp. Gli utenti della chat, come sempre, sono interessati a quello che sarà il destino della piattaforma che, anche in questa emergenza sanitaria, si è confermata come punto di riferimento per miliardi di individui.

WhatsApp, si parla sempre più di questo aggiornamento con Facebook

Non tutti gli aggiornamenti sono accolti con il favore unanime del pubblico. L’ultimo upgrade, quello della modalità notturna, gode di ampio consento tra gli utenti, ma le indiscrezioni di una possibile novità futura hanno fatto infuriare i seguaci storici della chat.

Come noto, WhatsApp fa parte oggi della grande galassia Facebook. L’acquisizione della chat da parte del social continua ad alimentare le voci su una possibile fusione tra i due servizi. Tale evenienza è stata più volte esclusa dagli sviluppatori. In arrivo, invece, potrebbe esserci un cambiamento a dir poco radiale per le stesse conversazioni.

Nel quartier generale di Facebook si sta lavorando ad un progetto che porterà gli utenti di WhatsApp a comunicare non soltanto con gli amici memorizzati sulla propria rubrica, ma anche con tutti gli amici del social network. In questo modo, WhatsApp andrebbe a svolgere un po’ le mansioni dell’attuale Messenger.

Proprio questa notizia ha indispettito e non poco l’umore degli utenti fedeli di WhatsApp che continuano a reclamare l’indipendenza della chat da Facebook. Gli animi, sulle varie pagine web, sono anche molto accesi, tanto che in molti hanno minacciato esodi di massa qualora tale upgrade vedesse la luce.