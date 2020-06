Il volantino Unieuro riesce a raccogliere all’interno della propria campagna promozionale una serie di offerte davvero uniche, bassissimi sono i prezzi di vendita dei prodotti più desiderati e richiesti del momento, gli utenti si ritrovano a poter spendere poco e godere nel contempo di modelli di fascia altissima.

Gli ordini, come sempre accade quando parliamo di Unieuro, possono essere tranquillamente completati anche online sul sito ufficiale, scegliendo di intraprendere questa strada, è bene ricordare che le spedizioni sono gratuite al superamento della soglia minima di spesa dei 49 euro. In caso contrario sarà necessario versare un piccolo contributo per richiedere la consegna a domicilio.

Unieuro: volantino incredibile con un risparmio senza precedenti

Risparmiare è davvero facile grazie a Unieuro, tutti gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su prodotti non particolarmente costosi, quindi entro la fascia di prezzo dei 400 euro, ed allo stesso tempo godere di modelli dalla qualità elevata. Se interessati, segnaliamo comunque la presenza di soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Galaxy A20e, Huawei P40 Lite, Asus ZenFone Max M1 e Huawei P30.

Interessante è comunque anche la decisione dell’azienda di optare per l’aggiunta di un modello altrettanto accattivante, ma decisamente più costoso, quale è l’Apple iPhone 11, attualmente in vendita a 799 euro ed ancora in grandissimo spolvero.

Le occasioni per risparmiare ci sono e vanno colte subito al volo, poiché stiamo parlando di una campagna SottoCosto, e come tale le scorte disponibili in negozio appaiono essere decisamente limitate.