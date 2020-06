Trony propone al pubblico italiano, anche se come al solito limitato ad una ristretta cerchia di regioni, un volantino ricco di occasioni e di sconti, che aiuteranno sicuramente i possibili acquirenti a risparmiare non poco sull’acquisto dei singoli dispositivi.

La campagna promozionale, avete capito bene, non risulta essere fruibile indistintamente dalla provenienza, ma sarà ad uso esclusivo da parte degli utenti che risiedono nelle vicinanze di negozi coinvolti nel tutto. Come era lecito immaginarsi, gli ordini non potranno quindi essere completati sul sito ufficiale (a meno che non siate disposti a spendere cifre differenti da quelle indicate).

Tutte le offerte Amazon ed i codici sconto migliori del periodo sono disponibili sul nostro canale Telegram.

Volantino Trony: queste offerte fanno davvero paura

In un momento storico in cui comunque tanti brand di telefonia stanno sfornando un numero sempre più elevato di sconti, è apprezzabile la scelta di Trony di voler scontare sia top di gamma, che terminali appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato.

Partendo dall’alto incrociamo subito il Galaxy S20, una vera icona del settore, oggi comunque acquistare a 829 euro; volendo risparmiare e godere nel frattempo sempre delle stesse funzionalità, allora è possibile virare verso l’accoppiata Galaxy Note 10 e S10 Lite. I due prodotti sono in vendita a poco meno di 600 euro, buonissima occasione per riuscire a mettere le mani su uno smartphone marchiato Samsung.

Sotto i 300 euro, invece, sbucano soluzioni altrettanto allettanti, quali sono i nuovissimi Xiaomi Redmi Note 9, Huawei P40 Lite o Oppo A5 2020. Per conoscere da vicino la campagna, ad ogni modo, potete sfogliare le pagine che trovate inserite nel nostro articolo.