The Sims 4 riceve uno degli aggiornamenti più grandi di sempre, che oltre alla risoluzione di alcuni bug introduce anche una entusiasmante serie di novità, tra cui nuovi accessori e personaggi. Partiamo proprio da quest’ultima novità! Tornano su The Sims 4 due importanti figure: il pompiere ed il pignoratore.

Quando scoppia un incendio, nel caso in cui il proprio lotto è già provvisto di allarme antincendio, il pompiere giungerà automaticamente in soccorso. Se, al contrario, non si dispone di un allarme antincendio, sarà possibile chiamare il Dipartimento dei Pompieri con il telefono o cliccando sull’oggetto che ha provocato l’incendio. Con il ritorno di questa figura, debutta nell’area Crea un Sim l’uniforme da pompiere che conferisce lo stato umorale “A prova di fuoco”, per una maggiore abilità nello spegnere le fiamme da soli.

Il pignoratore è una figura molto fastidiosa. Questo, infatti, agirà in caso di mancato pagamento delle bollette e provvederà a saldare il debito pignorando, e dunque portando via mobili ed elettrodomestici dal proprio lotto.

The Sims 4, altre novità

Oltre ciò, sono stati aggiunti dodici nuovi elementi make-up in Crea un Sim, realizzati in collaborazione con MAC Cosmetics e venti nuovi tipi di look pre-impostati per bambini e bebè, realizzati con gli elementi del gioco base. E’ stato introdotto un nuovo sistema delle bollette, che adesso permette di prendere visione dei costi e dei consumi effettivi del lotto e ricevere, se necessario, dettagli su costi fissi, riduzioni o penalità. Facendo riferimento alle bollette, con il nuovo aggiornamento di The Sims 4 il modo in cui il proprio lotto viene costruito può influenzare le dinamiche di gioco: la scelta di un determinato tipo di pavimentazione, di muri, di recinti e colonne influisce sul calcolo delle bollette e delle utenze, aumentandone o riducendone il prezzo.

E ancora, sono state aggiunte molte novità per quei lotti con tratto “fuori dalla rete”, ovvero che non hanno accesso a rete elettrica e idrica. Tra le novità: la nuova categoria Fuori dalla rete nel catalogo, per individuare oggetti compatibili con il proprio lotto con facilità; funzionamento delle candele senza rete elettrica; i frigoriferi ricevono la nuova interazione “Aggiungi del ghiaccio”, che permetterà di mantenere il cibo conservato; possibilità di accumulare riserve d’acqua nelle zone di pesca, delle cascate e delle zone balneabili; nuove ricette culinarie.

Infine, per quanto riguarda la modalità Costruisci, sono state aggiunte le scale verticali e la possibilità di posizionare porte e finestre anche fuori dalla griglia di costruzione. L’aggiornamento è stato pubblicato in occasione del lancio della nuova espansione del gioco, Vita Ecologica, e dunque già disponibile per il download gratuito.

The Sims 4 per PC può essere acquistato in offerta al prezzo di soli 19,99 euro su Amazon.