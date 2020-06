Spusu è il nuovo operatore telefonico virtuale in arrivo in Italia. Il gestore di origine austriaca è famoso per il suo servizio clienti molto efficiente oltre che per le promozioni senza costi nascosti.

E proprio per quanto riguarda il servizio clienti sono già iniziate le selezioni del personale e il processo di preparazione dovrebbe ormai essere ultimato; disponibile anche il numero di riferimento del servizio, 378010100; benché non sia ancora stato attivato e alla chiamata risponderebbe solo una voce registrata, inoltre non è detto che questo sia il numero definitivo e che quindi possa essere soggetto a variazioni.

Spusu: il lancio e le offerte del nuovo gestore

Il lancio di Spusu era in realtà previsto da tempo, i piani erano di avviare l’attività commerciale già a marzo; tuttavia la pandemia di Covid-19 ha costretto l’azienda a ritardare il lancio che è stato quindi posticipato. I tempi sembrano adesso propizi e ci si aspetta quindi il lancio ufficiale entro la fine del mese di giugno; si attende veramente solo la comunicazione ufficiale.

Per quanto riguarda le promozioni, come già detto tutte senza costi nascosti, dovrebbero essere lanciate con la forma di pacchetti all inclusive; i piani tariffari, che dovrebbero comunque restare nella fascia low cost, saranno quindi comprensivi di chiamate, messaggi e di dati per la connessione internet. Va infine chiarito come il nuovo gestore telefonico virtuale non sia in possesso di proprie frequenze con cui offrire un servizio; Spusu, secondo le ultime indiscrezioni, si appoggerà alla rete WindTre per riuscire a coprire l’intero territorio nazionale.