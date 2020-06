SMARTPHONE da non buttare: ecco cosa puoi fare con un vecchio telefono

Poco importa che si tratti di uno smartphone Android oppure di un iPhone. Nel 99% dei casi un vecchio telefono lento o dal design discutibile può configurarsi come una manna dal cielo in svariate occasioni. Grazie all’uso della batteria e di numerosi sensori e funzioni può tornare in vita con idee eccellenti che passano per il “riciclo smart” nel caso in cui decideste che l’estrazione dell’oro dai circuiti non faccia per voi. Invece di buttare il vostro vecchio device usatelo in modo intelligente con queste proposte alternative di utilizzo.

Vecchi smartphone da NON BUTTARE: puoi fare parecchie cose con un telefono che non usi più