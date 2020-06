Lo sbarco di Sky Italia nel mercato della rete fissa, secondo le ultime indiscrezioni, è sempre più vicino. Il colosso potrebbe infatti lanciare a breve la sua prima offerta internet a casa.

Questi dettagli li abbiamo scovati sul suo sito ufficiale, dove è comparso un modulo per farsi avvisare al momento della disponibilità. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.

Sky: si avvicina il momento del lancio di un’offerta internet a casa

La pagina del sito dell’emittente che di fatto preannuncia l’arrivo a breve di Sky nella rete fissa si presenta innanzitutto con una breve animazione dove compaiono le frasi “Arriva un nuovo modo di vivere il wifi in casa” e “Sei pronto a connetterti?“. Alla fine si intravede anche la fibra ottica. È poi presente un modulo compilabile sia dai già clienti di Sky che da chi non è cliente.

Il modulo viene presentato col titolo “È in arrivo una grande novità per i clienti Sky” e in più viene aggiunta la seguente dicitura: “Lasciaci i tuoi dati per richiamarti non appena la nuova offerta internet di Sky per la tua casa sarà disponibile. Ti forniremo tutte le relative informazioni commerciali“. Sarà quindi possibile inserire nome, cognome, città ed indirizzo di residenza insieme ad e-mail e numero di telefono, per essere contattati nel momento in cui verrà lanciata ufficialmente l’offerta.

I già clienti Sky possono anche effettuare il login alla propria area clienti per compilare velocemente il modulo. L’attivazione di questa pagina sembrerebbe quindi confermare l’imminenza del lancio, che secondo alcune indiscrezioni riportate nei giorni scorsi sarebbe fissato per il prossimo 16 Giugno 2020. Al momento questa data non è stata smentita dall’azienda. Non vediamo l’ora di scoprire cosa proporrà l’emittente per la sua prima offerta di rete fissa.