A causa della recente crisi sanitaria che ha interessato il nostro paese, negli ultimi mesi sono state sospese tutte le attività sportive e quelle lavorative. Da inizio marzo, infatti, migliaia di palestre e centri benessere sono stati costretti a sospendere il loro operato, lasciando quindi milioni di persone senza un luogo dove allenarsi. Non a caso, infatti, il mondo del fitness, proprio come quello del turismo, è in assoluto uno dei settori più colpiti dalla crisi economica.

Dopo una lunga attesa, finalmente le palestre hanno ricevuto il via libera per riaprire ma, purtroppo, resta la preoccupazione fra i consumatori che, negli ultimi 3 mesi, sono stati privati dei propri abbonamenti. A causa dell’emergenza Coronavirus, infatti, centinaia di migliaia di persone non hanno potuto usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dagli abbonamenti pagati in anticipo. Per questo motivo, quindi, ad oggi sono in molti a chiedersi se sia possibile ricevere o meno un rimborso. Scopriamo di seguito i dettagli.