La passa a WindTre più interessante dell’anno è sicuramente la Unlimited 200 Special, una promozione unica nel suo genere, prima di tutto per la capacità di condensare al proprio interno un insieme di contenuti quasi mai visto prima d’ora.

Per contrastare un dominio quasi incontrollato da parte delle nuove realtà del settore della telefonia mobile, WindTre ha giustamente pensato di lanciare una campagna promozionale in grado di attirare l’interesse dei consumatori, avvicinando più persone possibile al proprio mondo. La soluzione suddetta non presenta limitazioni, ciò sta a significare che ogni singolo consumatore sul territorio nazionale la potrà effettivamente richiedere sul proprio numero, anche se già cliente WindTre.

La sorpresa sta proprio qui, poiché il prezzo di vendita mensile non cambierà, fermandosi a 29,99 euro da pagare tramite credito residuo; ciò che varierà sarà solamente il canone iniziale, corrispondente nello specifico a 10 euro per il nuovo cliente ed a 19,99 euro per colui che invece risulterà essere già cliente WindTre.

Passa a WindTre: tante offerte per far sognare gli utenti

La passa a WindTre convince proprio per il bundle messo a disposizione dell’utente finale, ad oggi si potranno raggiungere addirittura 200 giga di internet alla velocità del 4.5G, illimitati minuti da utilizzare per telefonare a chiunque, finendo poi con 200 SMS da poter inviare ad ogni numero registrato in Italia.

L’unica limitazione in un grande insieme di positività riguarda sicuramente il vincolo contrattuale di durata, in questo caso il consumatore sarà costretto a pagare una penale di 49 euro nell’eventualità in cui decidesse di abbandonare l’azienda prima della scadenza dei 24 mesi.