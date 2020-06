Chiedersi quando delle nuove puntate approderanno su Netflix è diventato un passatempo di molto utenti, soprattutto di quegli spettatori che sono in attesa di una o più serie da ormai un anno. Sebbene ricevere delle novità sarebbe eccezionale, chi è abbonato al servizio streaming da più tempo sa bene che la tabella di marcia dello stesso rimane sempre un incognita e che, ogni anno, la stessa varia non garantendo, per forza di cose, un piano di azione identico. Attualmente, per fare degli esempi concreti, molti utenti si stanno domandando quando saranno Lucifer e The Witcher ad approdare sul catalogo: scopriamo cosa sappiamo in merito.

Netflix: The Witcher e Lucifer quando usciranno? Lo spin off di Vis a Vis verrà pubblicato?

Se per la quinta stagione di Lucifer il tempo è ormai agli sgoccioli, per The Witcher i fans dovranno aspettare ancora parecchi mesi. Teoricamente prevista per il 6 giugno, l’annuncio della data ufficiale d’uscita di Lucifer sta facendo impazzire tutti gli spettatori intrepidi e vogliosi di gustarsi i nuovi 16 episodi previsti per questa stagione. Lo show, dunque, approderà presto sul catalogo Netflix e tornerà anche il prossimo anno con quella che sarà la sesta ed ultima stagione.

Geralt di Rivia, Cirilla e Yennefer, invece, torneranno ad occuparsi delle sorti del continente solo il prossimo anno ossia nel 2021. In fin dei conti c’era da aspettarselo: già al momento del rinnovo, la showrunner aveva appurato che ci sarebbe voluto più tempo per creare la seconda stagione.

Notizie incerte, infine, avvolgono Vis a Vis. Attualmente su Fox Espana è in onda lo spin off della serie, Vis a Vis: El Oasis. Non è ancora chiaro, purtroppo, se le avventure di Zulema e Macarena approderanno sul catalogo Netflix.