Il mondo Iliad in questo momento è uno dei più valutati da tutti gli utenti che richiedono un cambio gestore. Infatti le persone che hanno bisogno di passare ad un’altra realtà, vanno a rivolgersi automaticamente a questo provider che negli ultimi anni ha dominato la scena mobile. La telefonia infatti vede al quarto posto questo gestore, il quale proviene dalla Francia ma che si afferma come gestore italiano a tutti gli effetti.

Il merito di cotanto successo viene sicuramente dalle sue offerte, le quali hanno mostrato fin dal primo momento un ottimo bilanciamento tra contenuti e prezzo. Ora come ora sul sito ufficiale sono presenti ancora due offerte: la minima e la massima. Tutte le promozioni che inoltre possono navigare sul web, avranno una grande sorpresa.

Iliad, sul sito ufficiale sono disponibili due offerte ma a balzare all’occhio è la novità introdotta dal gestore

Sia la Giga 50 che la Solo Voce sono ancora disponibili e per i soliti prezzi che corrispondono a 7,99 e 4,99 euro al mese per sempre.

Queste due promozioni, per ricordare, offrono minuti ed SMS senza alcun limite verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e all’estero. La prima si riempie anche con 50 giga di traffico dati in 4G, e come tutte le altre offerte che possono navigare avrà finalmente 4GB di traffico dati in roaming. Questi dunque rappresentano un’aggiunta rispetto ai vecchi 2GB a cui il pubblico era abituato fin dall’arrivo del gestore in Italia. Quando si tornerà dunque a viaggiare, tutti ameranno ancora di più Iliad.