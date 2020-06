Come ben sappiamo, ad oggi Google Maps è in assoluto l’app di navigazione più utilizzata in tutto il pianeta. Proprio per questo motivo, quindi, Google è tenuta ad aggiornare costantemente il servizio al fine di introdurre periodicamente nuove funzionalità interessanti. Di recente, infatti, il colosso della Mountain View ha rilasciato un nuovo update che, a quanto pare, ha introdotto alcune novità fortemente richieste dagli utenti negli ultimi mesi. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Google Maps: con il nuovo aggiornamento arrivano delle modifiche importanti nell’interfaccia utente

Come accennato pochi giorni fa, dunque, Google ha deciso di adattare Maps al nuovo concetto di Material Design, fortemente apprezzato dagli utenti negli ultimi anni. In questo modo, quindi, l’interfaccia di Maps è stata fortemente snellita, cosi da permettere all’utente di accedere alle principali funzionalità in pochi secondi. Una prima modifica visibile ad occhio nudo è il colore della barra in alto, passato recentemente da blu a bianco.

Tra le altre novità non possiamo non citare l’introduzione del nuovo menù a scomparsa verticale, attraverso il quale sarà possibile chattare e condividere la posizione con i propri contatti. Un’altra novità interessante dell’ultimo aggiornamento è invece la possibilità di condividere la propria posizione con più contatti scelti, programmando di fatto il percorso e la durata di quest’ultimo.

L’aggiornamento alla nuova versione di Google Maps è ad oggi in fase di roll out ma, ben presto, quest’ultimo verrà rilasciato per tutti gli Smartphone. Per chi volesse testare in anticipo queste nuove funzionalità, è possibile scaricare la nuova versione beta di Maps direttamente dal web. Restate connessi per ulteriori novità a riguardo.