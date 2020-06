Big G ha deciso di aggiornare Google Camera alla versione 7.4, migliorando nettamente l’applicazione per la fotografia sui suoi dispositivi Pixel. Tra le principali novità osserviamo l’attivazione rapida della risoluzione dei video in 4K tramite il quick toggle, e le riprese in zoom 8x.

Rumoreggiata dal web già nel marzo scorso, la versione 7.4 migliorerà nettamente la versatilità delle fotocamere della serie dei Pixel 4 e ci darà un assaggio del prossimo Pixel 5. Per usufruire di alcune delle ultime impostazioni tuttavia bisognerà utilizzare la modalità manuale. Vediamo intanto le altre novità in merito.





Google Camera 7.4 su Android è spettacolare

Come detto prima, il toggle rapido alla risoluzione 4K sul Google Camera sarà uno strumento strabiliante, quando prima il cambio di modalità era accessibile soltanto accedendo alle impostazioni complete. Come riporta il sito XDA Developers, nei meandri del codice sorgente sono apparse anche informazioni relative al supporto per i futuri Pixel 4a e Pixel 5, che dovrebbero vedere la luce nel quarto trimestre 2020.



Per quanto riguarda il 4a siamo in molti ad attenderlo, soprattutto perché il suo arrivo previsto già diversi mesi fa. L’erede del Pixel 3a sembra scomparso dai radar, soprattutto in concomitanza del fatto che tutto questo tempo lascia campo libero all’Apple iPhone SE 2020 che sta già dominando all’interno della fascia media del mercato. Se Google non si sbriga, il Pixel 4a rischia di trasformarsi da rivale di Apple a un clamoroso flop.



Chiudendo ricordiamo che invece il Pixel 5 viene dato quasi per certo che esca a fine anno, così come sono tante le feature hardware svelate dei rumor. Google non si è mai allineato al mercato dei top di gamma delle altre case, e anche stavolta sarà una soluzione estrema affidare a SoC medio gamma il top della produzione 2020-2021. Google Pixel 5 potrebbe avere uno Snapdragon serie 7 con feature premium.