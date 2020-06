Euronics conosce perfettamente i gusti e le necessità dei consumatori italiani per questo motivo è stata in grado di lanciare un volantino perfettamente in linea con le aspettative di un pubblico che al giorno d’oggi è sempre più alla ricerca della miglior occasione per risparmiare.

La limitazione più grande con una campagna promozionale di questo tipo riguarda sicuramente la regionalità, a conti fatti i soli utenti che vi potranno accedere saranno i residenti nelle vicinanze di un punto vendita di proprietà di Euronics Dimo. Gli acquisti non potranno in nessun modo essere completati online sul sito ufficiale, o altrove in Italia.

Superando una determinata soglia di spesa, inoltre, segnaliamo la possibilità di approfittare del Tasso Zero, l’occasione perfetta per non dover pagare tutto subito, ma riuscire a suddividerlo in tante piccole rate fisse.

Volantino Euronics: queste offerte sono ottime

Le offerte del volantino Euronics attraversano tutte la fasce del mercato della telefonia mobile, a partire dai top di gamma come Apple iPhone 11 o Xiaomi Mi Note 10. In questo caso la spesa da sostenere per il loro acquisto è abbastanza elevata, l’utente si ritroverà a dover sborsare 799 e 449 euro.

In caso contrario, il nostro consiglio è di concentrare la propria attenzione su una fascia meno importante, ovvero entro i 300 euro. Qui è difatti possibile trovare una serie di prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, tra questi non dimentichiamo Huawei P30 Lite New Edition, Oppo Reno 2Z o Xiaomi Redmi Note 8 Pro.