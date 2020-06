Gli utenti di tutta Italia potrebbero dover presto dire addio ad una delle reti più “vecchie” ed utilizzate del passato, il 3G di Vodafone, TIM e WindTre potrebbe venire disattivato quanto prima, proprio per fare spazio all’ormai imminente ed in diffusione 5G su tutto il territorio.

La notizia, lo diciamo subito, non è ufficiale, ma risulta essere solamente frutto di rumors e di indiscrezioni catturate dal portale Tariffando per la propria community. Le indiscrezioni trapelate sono però più che comprensibili e condivisibili, in quanto le antenne per la nuova connettività sono in fase di posa da ormai diversi mesi, il 5G è già fruibile a Milano, Roma e presso altre location, lasciando quindi immaginare ed ipotizzare un importante cambio generazionale ormai alle porte.

Il 3G d’altro canto è ormai caduto quasi completamente in disuso, dal momento in cui il territorio italiano è coperto per oltre il 98% dalla connettività 4G, sono davvero pochissime le occasioni in cui lo smartphone si collega ad un’antenna 3G, senza navigare addirittura in 2G o H+.

3G addio: la rete potrebbe venire disattivata

Ipotizzando una eventuale disattivazione da parte delle aziende del settore, cosa comporterebbe in termini effettivi per l’utente finale? la risposta è semplicissima, assolutamente niente. La motivazione è proprio legata a quanto detto poco sopra, al giorno d’oggi la maggior parte di noi naviga perennemente in 4G (4G+ o 4.5G che sia), ciò sta a significare che le onde radio utilizzate per il 3G sono superflue e producono solamente inquinamento.

Se tale cambio generazionale verrà effettuato, nel momento in cui il 4G non fosse disponibile l’utente si ritroverebbe collegato al 2G.