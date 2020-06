WiFi gratis: arriva la connessione libera e gratuita in tutta Italia

Dopo diversi mesi di pianificazione e di attivazione, arriva sul territorio italiano la rivoluzione in fatto di connessioni gratuite e libere per i cittadini. Stiamo parlando del progetto Piazza Wifi Italia, nato a supporto dei comuni colpiti dal terremoto nel 2016 e poi estesosi, grazie a successivi stanziamenti, in ogni parte d’Italia.

Il piano è stato concepito grazie all’interesse che MISE e MIBACT hanno dimostrato nel garantire la possibilità di avere una connessione stabile e fruibile in tutti i borghi rimasti vittima del sisma, appartenenti nello specifico alle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche.

Successivamente, i fondi per il progetto sono aumentati tanto da convincere i due Ministeri ad estendere il piano a tutto lo stivale. In questo modo, si è data precedenza ai comuni richiedenti con numero di abitanti inferiore a 2.000 per l’inserimento sul territorio comunale degli hotspot per la connessione.

Wi-Fi gratis in tutta Italia, la connessione del MISE raggiunge gli utenti in ogni zona

Complice la collaborazione di Poste Italiane, che ha permesso di far rientrare nel computo degli hotspot attivi del progetto anche quelli presenti negli uffici postali, il progetto ha preso piede con passo più spedito di quanto non si credesse. L’intervento del gruppo Poste Italiane ha reso più capillare la diffusione del piano sul territorio, provvedendo a moltissimi comuni un proprio punto d’accesso.

Connettersi è semplice e veloce: basta scaricare dai principali store online l’app wifi.italia.it e registrarsi con le proprie credenziali. Una volta fatto ciò, non sarà più necessario in presenza degli hotspot provvedere a riconnettersi ogni volta: la connessione sarà automatica e si potrà già iniziare a navigare.