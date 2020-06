WhatsApp: da febbraio questi smartphone non funzionano più con l'app

Pian piano WhatsApp ha sviluppato tantissime nuove capacità, le quali l’hanno reso la piattaforma più famosa del web. Gli utenti sono ormai miliardi, per la precisione 2,5, sparsi in giro per il mondo.

Molti di questi però devono tener conto delle esigenze del colosso, il quale per far vedere i suoi migliori aggiornamenti ha bisogno di dispositivi che abbiano delle performance minime. Proprio per questo ogni anno viene aggiornata la lista di supporto, la quale comprende i dispositivi in grado di far girare l’applicazione a dovere. Ultimamente qualcuno, tirando fuori il suo vecchio telefono dal cassetto, si è reso conto che WhatsApp non funziona più. Il motivo è molto semplice: alcuni dispositivi non hanno più il supporto dell’applicazione.

WhatsApp, questi 37 smartphone non possono più utilizzare l’app come prima