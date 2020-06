Il volantino Trony concentra entro un’unica campagna promozionale tante offerte da capogiro con le quali è facile risparmiare, sia per quanto riguarda il mondo della telefonia generale, che proprio elettrodomestici, notebook e similari.

La più grande limitazione della suddetta campagna promozionale riguarda la disponibilità esclusiva per una determinata area del territorio, ciò sta a significare che il consumatore sarà costretto a recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto, non avendo infatti la possibilità di completare l’ordine sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

Volantino Trony: quali prezzi scegliere

Il volantino Trony accontenta un po’ tutti, a partire dagli utenti che sono alla ricerca di un vero e proprio top di gamma, quale può essere ad esempio il Galaxy S20, oggi disponibile all’acquisto a 829 euro. Discorso simile per Galaxy Note 10 e S10 Lite, coppia di prodotti dalla fascia più o meno alta, raggiungibili con un esborso non superiore ai 600 euro.

Per quanto riguarda il comparto più economico, spicca senza dubbio lo Xiaomi Redmi Note 9, nuovissimo modello di smartphone appena comparso sul mercato ed acquistabile a 229 euro, arrivando poi su soluzioni ancora più ridotte nel prezzo finale, come ad esempio l’Oppo A5 2020 disponibile a 149 euro.

Il volantino Trony ovviamente non termina qui, tantissime sono le proposte che possono essere scovate sfogliando le pagine sottostanti, per maggiori informazioni le abbiamo inserite nel dettaglio, ma ricordate che però sono limitate ad una specifica area del territorio.