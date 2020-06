Il volantino MediaWorld non vuole assolutamente far respirare Unieuro e tutta la concorrenza, per questo motivo ha deciso di proporre al pubblico tante offerte che aiuteranno gli utenti a risparmiare, senza però dedicare attenzione al settore della telefonia mobile.

L’interessato a fruire della suddetta campagna promozionale dovrà, prima di tutto, recarsi esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda, data sopratutto l’impossibilità di godere degli stessi identici sconti in negozio o altrove. Eccezionalmente la spedizione è stata scontata completamente, ciò sta a significare che le consegne a domicilio saranno gratuite.

Nell’eventualità in cui si mirasse ad un terminale troppo costoso per le proprie finanze momentanee, allora sarà possibile approfittare del cosiddetto Tasso Zero, ovvero del finanziamento che prevede il pagamento a rate tutte addebitate in automatico sul conto corrente bancario.

Volantino MediaWorld: quali sono le categorie coinvolte

Le categorie merceologiche effettivamente coinvolte all’interno del volantino MediaWorld partono dal settore della Mobilità Sostenibile (o Elettrica), fortemente al centro dell’attenzione in seguito al Bonus previsto dal Governo Italiano in merito all’acquisto di monopattini o bici elettriche.

In secondo piano trovano posto tante altre piccole offerte da non lasciarsi sfuggire, ad esempio legate al mondo dei Droni, della Fotografia, dei sistemi audio, delle casse portatili o semplicemente dei dispositivi indossabili.

Il volantino MediaWorld è attivo esclusivamente online sul sito ufficiale, per ogni altra informazione in merito alla corrente campagna dovete rifarvi direttamente alle pagine che trovate inserite qui.