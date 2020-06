L’operatore Vodafone Italia ha recentemente deciso di avviare una nuova campagna promozionale all’interno della propria applicazione ufficiale MyVodafone, per promuovere il servizio denominato Ricarica in Cassa.

Il servizio Ricarica in Cassa permette di generare un codice a barre da mostrare all’interno dei supermercati in modo da velocizzare il procedimento di ricarica. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone sta promuovendo il servizio Ricarica in Cassa

Ecco il messaggio presente all’interno dell’applicazione: “Ciao […], aggiungi la ricarica alla lista della tua prossima spesa! Scopri la semplicità del servizio Ricarica in cassa: scegli il numero e l’importo da ricaricare e clicca su genera codice. Mostra in cassa il codice a barre generato e attendi l’SMS di conferma di avvenuta ricarica!”. Il servizio è disponibile nella sezione Ricarica della propria applicazione.

Se il cliente ha deciso di attivare la geolocalizzazione del proprio dispositivo, potrà visualizzare anche i negozi convenzionati più vicini. In alternativa è possibile effettuare la ricarica tramite la mappa. Il cliente Vodafone dovrà comunicare il numero mobile e l’importo da ricaricare. I tagli di ricarica standard disponibili sono 20 euro, 30 euro, 50 euro e 100 euro.

E’ disponibile l’offerta Giga Ricarica 5 e Giga Ricarica 10 che prevedono l’attivazione automatica della promozione che include 3 Giga di traffico internet a 1 euro per un mese dall’attivazione. Di conseguenza il il cliente pagherà 5 euro per avere 4 euro di traffico telefonico e 3 Giga per 1 mese o 10 euro per avere 9 euro di traffico telefonico e 3 Giga per 1 mese. Dalla terza ricarica in poi, sempre nella stessa giornata, la Giga Ricarica diventerà una ricarica standard a tutti gli effetti che aggiunge 5 o 10 euro di credito telefonico senza nessuna promozione.