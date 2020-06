Vodafone anche nelle prossime settimane tra primavera ed estate metterà a disposizione una vasta serie di offerte per coloro che vogliono effettuare la portabilità da altro operatore. Tra gli obiettivi a medio termine del gestore vi è la volontà di accrescere di numero la platea di tutti coloro che sono già abbonati.

Vodafone, le migliori offerte sino a 50 Giga per i nuovi clienti

Tra le iniziative pensate da Vodafone, uno spazio privilegiato va dato a due promozioni. In primis, tra le offerte di Vodafone spicca per convenienza la Special 50 Giga. Questa ricaricabile storica del gestore inglese si presenta ora ai nuovi clienti con soglie di consumo ancora migliori. Gli utenti potranno beneficiare di minuti senza limiti per le chiamate più 50 Giga per internet con la velocità del 4G. Il costo da pagare è di 7,99 euro. Il prezzo è già scontato per quei clienti che effettuano la portabilità da operatori virtuali.

L’altra grande offerta di Vodafone è invece la Special 40 Giga. Gli utenti che scelgono questa tariffa potranno disporre di minuti senza limiti per chiamare sul territorio italiano, a cui si aggiungono 40 Giga per la navigazione internet. Il costo mensile in questo caso si attesta sui 6,99 euro.

Sia nell’uno che nell’altro caso, è prevista una quota di attivazione una tantum dal valore di 10 euro. Dato che si tratta di offerte winback dedicate alla portabilità in alcuni casi (su base regionale) potrebbero esserci modifiche per i consumi ed i prezzi. Ad esempio, alcune promozioni Special 50 Giga comprendono anche SMS senza limiti da inviare in Italia.