Unieuro è riuscita a lanciare offerte davvero inarrivabili, gli utenti possono decidere di acquistare grandi prodotti al giusto prezzo di vendita, sia online che nei punti vendita sul territorio, avendo inoltre la possibilità di ricevere la merce direttamente al proprio domicilio.

Con la compravendita completata sul sito, infatti, basterà spendere almeno 49 euro per vedersi attivare la consegna gratuita, in questo modo non sarà assolutamente necessario spostarsi dal divano di casa per fruire di ottime opportunità.

Volantino Unieuro: offerte a non finire con l’ottima campagna

Il volantino Unieuro parte da uno dei top di gamma più desiderati degli ultimi mesi, l’Apple iPhone 11 oggi acquistabile a meno di 800 euro nella versione completamente sbrandizzata.

Consapevoli di trattare comunque di un prodotto ancora molto costoso, l’alternativa può essere rappresentata da modelli di smartphone in vendita a meno di 400 euro, ecco allora che l’occhio può cadere su uno Huawei P30 Lite, Asus ZenFone Max M1, Galaxy A20e, Huawei P40 Lite, Xiaomi Redmi Note 8 Pro o anche semplicemente sull’ottimo Oppo A9 2020.

Puntando infine verso categorie merceologiche completamente differenti, segnaliamo la presenza di una PS4 con Death Stranding incluso a 369 euro o dell’ultima GoPro Black a 249 euro.

Tutti i prodotti possono essere acquistati, come ampiamente annunciato in precedenza, sia nei punti vendita che sul sito ufficiale, in questo modo il risparmio sarà ancora più alla portata di ognuno di noi. I dettagli relativi al volantino Unieuro li trovate elencati qui sotto.