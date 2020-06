I bot possono essere molto utili nel gestire i numerosi messaggi in arrivo quando si è impegnati e non si ha il tempo di controllare lo smartphone e rispondere personalmente ai messaggi ricevuti. Mi verrebbe da pensare a tutte quelle volte in cui si è impegnati in un’importante riunione di lavoro e non si può rispondere ai messaggi, o comunque a tutte quelle situazioni in cui ci è impossibile utilizzare lo smartphone per un po’.

AutoResponder per Telegram, il bot che risponde ai messaggi al posto tuo

AutoResponder per Telegram è un’app, o meglio un bot, che fa proprio questo, ovvero risponde ai messaggi di Telegram al posto tuo, quando tu non hai il tempo per farlo perché sei impegnato in attività molto più importanti. Il bot risponderà ai messaggi inviando delle risposte automatiche da te stabilite in precedenza, completamente personalizzabili e programmabili.

Ciò avviene per mezzo di regole facilmente programmabili, in modo tale da dedicare una risposta ad un tipo specifico di domanda, di orario o di contatto. Nello specifico, occorre specificare qual è la risposta (SEND) da inviare qualora il messaggio ricevuto dovesse contenere uno o più elementi stabiliti nel campo dedicato ai messaggi ricevuti (RECEIVE). Un esempio? Poniamo come elemento del campo RECEIVE la parola mail. Se riceviamo un messaggio con tale parola al suo interno, vogliamo che il bot risponda a tale messaggio fornendo all’utente tutte le informazioni necessarie per essere contattati tramite e-mail. Una risposta potrebbe essere: puoi contattarmi al seguente indirizzo di posta elettronica *mariorossi@gmail.com*.

Questo è solo un esempio. Ma l’app AutoResponder offre, in realtà, numerosi parametri e controlli per impostare il Bot esattamente nel modo in cui si vuole che sia. Tra le numerose funzionalità supportate dal bot, citiamo la possibilità di generare risposte automatiche per i messaggi ricevuti su Telegram, tra cui messaggi di benvenuto per nuovi utenti, scenari di risposta (in base all’ora, al nome, alla posizione, ecc.), risposte a tutti i contatti o a contatti specifici, supporto alle chat private ed ai gruppi. Il bot, tuttavia, non permette di inviare risposte automatiche con sticker ed emoji. L’app AutoResponder può essere scaricata gratuitamente dal Play Store di Google a questo indirizzo.